Kayserispor'da Prosinecki, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Kayserispor'da mucize geri dönüşün baş kahramanlarından olan Prosinecki, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Prosinecki: Geldiğimde takım ligin dibindeydi ve herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu. Oyuncularımız her şeylerini verdiler. Bugün de Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. İnsan üstü bir mücadele verdiklerini söyleyebilirim.Bugün biraz Beşiktaş galibiyetinin tadını çıkartalım." dedi.
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