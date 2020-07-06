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Kayserispor'da Prosinecki, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.07.2020 23:33 | Son Güncelleme

Kayserispor teknik direktörü Prosinecki, Beşiktaş galibiyeti sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'da Prosinecki, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Kayserispor'da mucize geri dönüşün baş kahramanlarından olan Prosinecki, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Prosinecki: Geldiğimde takım ligin dibindeydi ve herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu. Oyuncularımız her şeylerini verdiler. Bugün de Beşiktaş'a karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. İnsan üstü bir mücadele verdiklerini söyleyebilirim.Bugün biraz Beşiktaş galibiyetinin tadını çıkartalım." dedi.

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