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Kayserispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Kayserispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı. Kayserispor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Robert Prosinecki, Kayserispor'dan neden ayrıldı?

Kayserispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da Robert Prosinecki kararı belli oldu. Kayserispor gelecek sezon teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek.

Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı.Sarı kırmızılı takım gün içerisinde Prosinecki ile ilgili resmi açıklama yayınlayacak.

1.21 PUAN ORTALAMASI

Kayserispor'da bu sezon 19 maçta görev alan 51 yaşındaki Hırvat teknik adam 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti ve 1.21 puan ortalamasını tutturdu. (AJANSSPOR)

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