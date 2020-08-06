Kayserispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da Robert Prosinecki kararı belli oldu. Kayserispor gelecek sezon teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek.
Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı.Sarı kırmızılı takım gün içerisinde Prosinecki ile ilgili resmi açıklama yayınlayacak.
Kayserispor'da bu sezon 19 maçta görev alan 51 yaşındaki Hırvat teknik adam 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti ve 1.21 puan ortalamasını tutturdu. (AJANSSPOR)
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