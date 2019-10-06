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Kayserispor’da Tayfur Havutçu sesleri

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 06.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın yerine gelmesi beklenen isimler arasında en büyük adayın Tayfur Havutçu olduğu öğrenildi.

Kayserispor’da Tayfur Havutçu sesleri

Süper Lig’de bu sezon galibiyete hasret olan ve 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Kayserispor'da eleştirilerin hedefi teknik direktör Hikmet Karaman oldu. Geçtiğimiz hafta 2-1 mağlup oldukları Konyaspor maçı sonrası yönetimle bir araya gelen ve istifasını vermek isteyen Karaman’a yönetim destek olmuş, yola devam kararı alınmıştı. Son olarak dün Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Göztepe’ye de farklı mağlup olan Kayserispor’da Hikmet Karaman’ın görevden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Karaman’ın Göztepe karşısında çıkardığı farklı ilk 11’in yönetimde bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi.

TAYFUR HAVUTÇU SESLERİ

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte Kayserispor’u hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasıyla birlikte, sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isim Tayfur Havutçu. Önümüzde hafta içi Havutçu ile bir araya gelecek olan Kayserispor yönetimi, daha önce Beşiktaş’ı ve Adana Demirspor’u çalıştıran, ayrıca A Milli Takım’da da görev alan tecrübeli teknik adama takımı emanet etmek istiyor. Havutçu, daha önce Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük görevinde de bulunmuştu.

Öte yandan Kayserispor yönetiminin alternatif isimler üzerinde de durduğu öğrenildi. Havutçu dışında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de Kayserispor yönetiminin gündeminde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor hikmet karaman Spor Toto Süper Lig tayfur havutçu

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