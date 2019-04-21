Kayserispor'da Umut Bulut sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Umut Bulut bugün ameliyat oldu.

Ligin 29.haftasında İstanbul’da oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan 36 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yapılan ilk müdahale sonrası omuz köprücük kemeğinin kırıldığı belirlendi.