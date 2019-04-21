Kayserispor'da Umut Bulut sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da Umut Bulut bugün ameliyat oldu.
Fatih Terim'den derbi göndermesi
Diagne'den Başakşehir iddiası!
Juventus üst üste 8. kez şampiyon!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike
'İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız'
'Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum