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Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

16.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-22 sezonuna deplasmanda aldığı 3-0'lık Altay yenilgisiyle başlayan Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Süper Lig 'de ilk hafta sona ermeden bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. İlk maçında Altay'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Kayserispor'da Memduh Borazan'ın haberine göre teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Kayserispor'un bu kararı öncesinde de Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk haftanın içinde teknik direktörü Şenol Can ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz sezon Denizlispor 'dan ayrıldıktan yaklaşık 2 ay sonra 26 Nisan 2021'de Kayserispor'un başına geçmişti. Yeni sezona Koşukavak yönetiminde başlayan Kayserispor'un ayrılığı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

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Kayserispor
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