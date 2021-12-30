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Kayserispor'dan Aksaray Belediyespor'a gol yağmuru!

30.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Kayserispor'dan Aksaray Belediyespor'a gol yağmuru!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 3. Lig 2. Grup takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, 4-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ, 28. dakikada Gökhan Sazdağı, 84. dakikada Miguel Cardoso ve 88. dakikada Mario Gavranovic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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Kayserispor
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