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Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, altyapısında forma giyen 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan altyapıdaki 3 futbolcuya profesyonel sözleşme

Hes Kablo Kayserispor, altyapısında oynayan ve gelecek vadeden Abdulkadir Taşdan (17), Talha Sarıarslan (16) ve Muhammed Eren Arıkan (15) ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve oyuncuların aileleri yer aldı. Kulüp yöneticileri, futbolcuların yetişmesinde emeği geçen tüm altyapı antrenörlerine ve ailelere teşekkür etti.

(DHA)

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