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Kayserispor'dan ayrılan Emre Demir, Barcelona’ya izmayı attı! Sözleşme süresi 5 yıllık

15.07.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor’dan, Barcelona B takımına transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan ayrılan Emre Demir, Barcelona’ya izmayı attı! Sözleşme süresi 5 yıllık
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Geride kalan sezon devre arasında Barcelona ile sözleşme yapan ve yarım sezonu Kayserispor’da geçiren Emre Demir, İspanya’ya giderek yeni takımının formasını giydi.

Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi.

İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Demir barcelona
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