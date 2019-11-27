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Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 27.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Kayserispor Kulübü, basında yer alan Bernard Mensah'ın alacaklarına yönelik sözleşmesini feshedeceği haberlerini yalanladı.

Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

Kayserispor'dan son dakika Mensah açıklaması...

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah’ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır. Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Kayserispor bernard mensah

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GEÇTİĞİMİZ YAZ EĞER, VEDAT MURİÇ+RODRİGEZ+DENİZ TÜRÜÇ+MENSAH+EMRE KILIÇ TRANSFERLERİNİ YAPSAYDINIZ VE MARTİN LİNESİ DEVRE DIŞI BIRAKMASAYDINIZ, BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BİLE TUR ATLAYAN BİR GALATASARAYDAN BAHSEDERDİK...!!!! mensah ve emre kılıçı ocakta almaya çalış Galatasaray..!!!!
Şansın varken bu takımdan kaç kurtul Bernard yoksa alt ligte harcanacaksın.
Bize gel mensah.
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