Kayserispor'dan Bernard Mensah açıklaması

Kayserispor'dan son dakika Mensah açıklaması...

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah’ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır. Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

