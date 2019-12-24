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Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 24.12.2019 18:39 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, Mensah ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş’ın Bernard Mensah ile anlaşma sağladığı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Mensah'ın herhangi bir kulüple anlaşmadığını ifade eden Gözbaşı, Mensah için Beşiktaş ile görüştüklerini ise resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Mensah’ın transferi için Beşiktaş ile görüşme yaptıklarını söyleyen Gözbaşı; “Beşiktaş ile konuşuyoruz ama herhangi bir yazılı veya resmiyete dökülmüş bir şey yok. Şu anda bizim de kabul edeceğimiz şartlar değil” dedi.

"FESİH HAKKI YOK"

Berna Gözbaşı, Ganalı orta saha oyuncusunun sözleşme fesih hakkının ise olmadığını belirterek “Mensah’ın fesih hakkı da yok. Bunları kim, nereden uyduruyor? Ben anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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Kayserispor bernard mensah Beşiktaş Transfer açıklama

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bernard bu adilerde harcanıyor.
çok iyi oyuncu alan yaşadı
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