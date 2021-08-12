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Kayserispor'dan Gavranovic için hoş geldin videosu

12.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Y. Kayserispor, yeni transfer Mario Gavranovic için bir hoşgeldin videosu yayımladı.

Kayserispor'dan Gavranovic için hoş geldin videosu

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a konuk olacak Y. Kayserispor'un son transferi Mario Gavranovic için özel bir video hazırlandı.

Kayseri'ye ayak bastıktan hemen sonra başkan Berna Gözbaşı ile havaalanında görüşen, sonrasında kulüp tesislerine giden İsviçreli futbolcu ile ilgili hazırlanan video büyük ilgi gördü. Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunulan videoda Gavranovic'in havalimanından çıkıp tesislere gitmesi ve Kayserispor forması giymesi hikayeleştirildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, Gavranovic'in gelişi ile ilgili olarak, "Havaalanında güzel karşılaşma. Ben giderken o geldi. Hoşgeldin Mario Gavranovic. Seninle gücümüze güç kattık" ifadelerinde bulundu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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