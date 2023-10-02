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Kayserispor'dan ilginç hareket! Eski teknik direktörü Çağdaş Atan için lokma dağıttı...

02.10.2023 17:54 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Çağdaş Atan için lokma dağıttırdı. İstanbul Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camii'nde Atan hayrına 10 bin kişiye lokma dağıttıran Koç, "Kayserispor, herkesin hayallerinden de ideallerinden de bütçelerinden de büyüktür." dedi.

Kayserispor’da görev yaptığı süreçte camianın büyük takdirini toplayan ancak Başakşehir’in teklifini kabul ederek Kayseri’den ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Atan için lokma dağıtıldı.

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Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, İstanbul Kadıköy’deki Sögütlüçeşme Camii’nde, Teknik Direktör Çağdaş Atan hayrına 10 bin kişiye lokma dağıttırdı.

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Samet Koç, "Kayserispor, herkesin hayallerinden de ideallerinden de bütçelerinden de büyüktür. Kayserispor hepimizin baş tacı, gözümüzün nurudur. Dün de öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak" dedi.

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