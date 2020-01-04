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  4. Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Galatasaray...

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Galatasaray...

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Mensah için Galatasaray ile bir görüşmeleri olmadığını söyledi.

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Galatasaray...

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için kulübünden yeni bir açıklama geldi.

Oyuncunun adının Galatasaray ile ciddi şekilde anılmaya başlanmasının üzerine Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Galatasaray'ın Mensah ile ilgili kulübümüzle temasta olduğu haberleri asılsızdır." ifadeleriyle böyle bir durumun olmadığını kaydetti.

Kayserispor'da daha önce de başkan Berna Gözbaşı, "Mensah için kabul edebileceğimiz bir teklif yok. Buna Beşiktaş da dahil" sözlerini kullanarak oyuncunun kadroda kalacağının sinyallerini vermişti.

Kayserispor, geçen sezon kiraladıkları 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini sezon başında 3,6 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den almıştı.

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