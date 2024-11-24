SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor'dan sert Fenerbahçe maçı tepkisi! "Sahada kazanılsın, masa başında değil!"

Kayserispor'dan sert Fenerbahçe maçı tepkisi! "Sahada kazanılsın, masa başında değil!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 18:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmada sahada verilen hakem kararları ile ilgili sarı - kırmızılı kulüpten flaş bir paylaşım geldi.

Kayserispor'dan sert Fenerbahçe maçı tepkisi! "Sahada kazanılsın, masa başında değil!"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 6-2 mağlup olan Kayserispor'dan müsabakanın hakeminin vermiş olduğu kararlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"23/11/2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında, sahada verilen hakem kararları, futbolun adaletine ve ruhuna zarar vermiştir. Aleyhimize verilen, tamamen uydurma ve temelsiz bir penaltı kararı, hakemin skoru belirleme niyetini açıkça ortaya koymuştur. Dahası, lehimize verilmesi gereken bariz bir penaltının es geçilmesi, maçın sonucunu adeta masa başında belirlenen bir senaryoya çevirmiştir.

Kayserispor camiası olarak, bu tür açık haksızlıkları kabul etmiyoruz ve asla etmeyeceğiz. Futbol sahada kazanılan bir oyun olmalıdır, masa başında değil! Hakemlerin böylesine büyük hatalar yaparak adeta maçın sonucuna doğrudan müdahale etmesi, Türk futbolunun en büyük sorunlarından biridir. Bu hatalar artık kaza değil, sistematik bir problemin sonucu gibi görünmektedir.

Sorumluların derhal hesap vermesini, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu skandalların üzerini örtmek yerine gereğini yapmasını bekliyoruz. Eğer bu hatalar düzeltilmez ve benzeri adaletsizlikler devam ederse, Kayserispor olarak sessiz kalmayacağımızı ve her platformda hakkımızı arayacağımızı buradan ilan ediyoruz.

Kayserispor, sahada mücadelesini alın teriyle veren bir camiadır. Ancak bu alın terinin böyle ucuz kararlarla hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz. Hakeme, kurullara ve bu düzeni yönetenlere buradan net bir şekilde sesleniyoruz: Adil yönetim istiyoruz ve bunu sağlamak sizin görevinizdir!"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Günlük 3 bin lira veriyor... Çalışacak işçi bulamıyor!

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

MYNET ÖZEL | TFF'de çok sıcak saatler! Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu Salı günü olağanüstü toplantı istedi söyledikleri gündem olacak!

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için çarpıcı iddia! "F.Bahçe kalan 24 maçta..."

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için çarpıcı iddia! "F.Bahçe kalan 24 maçta..."

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.