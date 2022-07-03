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Kayserispor'dan tarihi karar! Kombine biletler kadınlara ücretsiz

03.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Kulübü, Pazartesi satışa sunacağı kombine biletlerini kadın taraftarlara ücretsiz, öğrencilere ise yüzde 50 indirimli verecek.

Kayserispor'dan tarihi karar! Kombine biletler kadınlara ücretsiz

Yukatel Kayserispor, yeni sezonda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine biletleri, Pazartesi günü satışa çıkaracak.

Sarı kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen kombine biletler, bu sezon kadın taraftarlara ücretsiz, öğrenci taraftarlara ise yüzde 50 indirimli verilecek.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Yukatel Kayserispor'umuzun 2022-2023 sezonu için geçerli olacak kombineleri Pazartesi saat 14:00'te satışa çıkıyor. Kadın taraftarlarımız, vizesi güncel olan Passolig kartlarına ücretsiz olarak kombinelerini tanımlatabilirler. 2021-22 sezonunda kombine sahibi olan tüm taraftarlarımız, yeni sezonda kombinelerini hangi tribünler alırlarsa alsınlar yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Üniversite dahil tüm öğrencilere, öğrenci belgelerini ibraz etmek koşuluyla yeni sezonda kombinelerini hangi tribünden alırlarsa alsınlar yüzde 50 indirim uygulanacaktır" denildi.

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