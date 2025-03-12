SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Kayserispor'dan TFF'ye fikstür tepkisi!

Kayserispor'dan TFF'ye fikstür tepkisi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
12.03.2025 23:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan Süper Lig 29 ve 30. hafta maç programına tepki gösterdi.

Kayserispor'dan TFF'ye fikstür tepkisi!

Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haftalarda rakipleriyle aynı günde maç oynamak istediklerini belirtti.

"RAKİPLERİMİZLE EŞİT ŞARTLARDA"

6

Kayserispor için her karşılaşmanın önemli olduğu vurgulayan Açıkalın, "Bu ortamda rakiplerimizle eşit şartlarda oynama talebimizi yetkililere buradan iletiyoruz. Kayserispor Kulübü olarak taraftarımızın desteğine en çok ihtiyacımızın olduğu haftalarda, Türkiye Futbol Federasyonunun kulübümüzün maç planlaması hakkında yapmış olduğu bu kararı değiştirmesini ve ligin en kritik haftalarında rakiplerimizle eşit şartlarda aynı saatlerde mücadele etmek için saat değişikliği talebimizin ve resmi müracaatımızın değerlendirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Ferhat Gündoğdu'ndan flaş açıklama!Ferhat Gündoğdu'ndan flaş açıklama!
Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi konuştu! Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin askeri kamuflajı giydi! Savaşın kritik bölgesinden dünyaya böyle mesaj verdi

Putin askeri kamuflajı giydi! Savaşın kritik bölgesinden dünyaya böyle mesaj verdi

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu "Yeni öğrendik" diyerek duyurdu!

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Solskjaer'in isteği ile Premier Lig'in golcüsü geliyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Solskjaer'in isteği ile Premier Lig'in golcüsü geliyor

Galatasaray'ın Devler Ligi kaybını açıkladı!

Galatasaray'ın Devler Ligi kaybını açıkladı!

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi konuştu!

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi konuştu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.