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Kayserispor’dan transfer açıklaması

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 20.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor başkanı Erol Bedir transfer açıklaması yaptı.

Kayserispor’dan transfer açıklaması

Başkan Erol Bedir, yazılı açıklamasında “Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada ilgimiz olmayan transfer haberleri çıkmakta, bilgimiz dışında yapılan (Jackson Martinez’in gelmesi, Kalecimiz Silviu Lung’un gitmesi gibi) asılsız haberler taraftarlarımızın da enerjisini harcamaktadır. Biz ne yaptığını bilen, planlı çalışan, bizim dışımızda gelişebilecek olaylara karşıda tedbiri elden bırakmayan, her gelişmeyi de en kısa sürede büyük taraftarıyla şeffaf bir şekilde paylaşan bir yönetimiz. Dolayısıyla; asılsız haberlere itibar edilmemesi hele hele başarılı kalecimiz Lung’un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir” ifadeleri paylaştı.

Başkan Bedir “Her türlü sıkıntıya rağmen şahsım ve yönetici arkadaşlarımın gayretleriyle çok güçlü bir takım oluşturmaya çalışmaktayız. Taraftarlarımızdan beklentimiz, satışa çıkan kombinelerimizi rekor sayıda alarak Kayserispor’umuza destek olmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig Erol Bedir

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