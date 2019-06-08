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Kayserispor, Emrah Başsan'ı listeye aldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.06.2019 19:06 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı listeye aldı.

Kayserispor, Emrah Başsan'ı listeye aldı

Süper Lig'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yeralan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Olağanüstü Genel Kurul yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.

Geçen sezon Süper Lig'de son 3 takım arasında kalan ve küme düşen B.B.Erzurumspor'da forma giyen orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer listesine alan sarı kırmızılı kulüp yöneticileri, genel kurul sonrasında bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

EMRAH BAŞSAN KİMDİR?
17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Orta saha ve kanatlarda oynuyor. Sol ayağına daha çok hakim. Sırasıyla Pendikspor (2 sezon), Antalyaspor (5 sezon), Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı. 19 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı kart görmedi. Geride kalan 2018-2019 sezonunda 31 maçta forma giyerken 1 gol atıp 10 asist yaptı. Emrah Başsan'ın Erzurumspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.

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Kayserispor emrah başsan

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