Kayserispor, Enver ve Zoran ile anlaştı

Süper Lig'in 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor, kadrosuna 2 futbolcu kattı. Almanya'nın St Pauli takımından gönderilen gurbetçi futbolcu Enver Cenk Şahin ve Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen Zoran Kvrzic ile anlaşmaya varıldı.
Antalya'ya giderek Başkan Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Robert Prosinecki ile görüşen ve sarı-kırmızılı formayı giymeyi kabul eden iki futbolcu, bugün çalışmalara başladı.
Kayserispor Kulübü, her iki futbolcunun lisans işlemleri için gerekli evraklarının gelmesi ile birlikte resmi imzaları attıracak ve kamuoyuna açıklama yapacak.
(İHA)
G.Saray'a transfer oldu mu? Kafa karıştıran açıklama
Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici gelişmesi
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş itirafı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Cimbom'dan transfer bombası! Eski Fenerli...
Beşiktaş yeni golcüsünü İtalya'da buldu
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
TFF 1. Lig ekibinde borç şoku!
FIFA'dan Türk takımına transfer yasağı
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum