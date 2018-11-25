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Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı aldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da yönetim, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile ilgili devam kararı aldı.

Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la yola devam kararı aldı

Alanyaspor maçı sonrasında Kayseri'ye moralsiz dönen Kayserispor'da yönetim gün boyu Kadir Has Tesisleri'nde toplantıdaydı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, önce yönetimi ile görüşerek futbolcuların fikrini soracağını beyan etti. Ardından kulüpteki odasında tek tek futbolcular ile görüşen Başkan Bedir, sonrasında çıkan sonucu yöneticileri ile paylaştı.

Saat 18.30 gibi Kadir Has Tesisleri'nde ikinci kez gerçekleştirilen Kayserispor Yönetim Kurulu toplantısında, yöneticilerine "Futbolcular hiç bir hocanın gitmesini istemiyor. Biz de buna uyalım. En azından devre arasına kadar 4 maç var. Bu 4 maçın neticesine göre tekrar değerlendiririz" görüşünü paylaştı.

Böylece Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında istifası gündeme gelen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yola devam etme kararı aldı. Bu karar teknik heyet ve futbolculara da sözlü olarak tebliğ edildi.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü, yaptığı açıklamada Ertuğrul Sağlam ile yola devam kararı alındığı belirtildi.

İşte o açıklama;

Hocamız bugün Başkanımız ile yaptığı görüşmede takımın önünü açmak adına görevi bırakabileceğini belirtmiştir. Yönetim Kurulumuz az önce sona eren toplantı neticesinde hocamız ile yeniden görüşerek karşılıklı olarak göreve devam kararı almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor ertuğrul sağlam

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