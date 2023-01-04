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Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

04.01.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 17. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak konusu oldu. Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Kayserispor, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ali Tuna üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alpe Akarsu olacak. Kayserispor Fatih Karagümrük maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kayserispor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA 11'LER

Kayserispor: Bayazit; Bulut, Kolovetsios, Kocaman, Carole; Cardoso, Kemen, Karimi, Mensah, Thiam; Gavranovic

Fatih Karagümrük: Sen; Biraschi, Baniya, Dresevic, Mercan; Hamsik, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Kouassi; Borini

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