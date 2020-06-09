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Kayserispor Fenerbahçe’ye bileniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Süper Lig Cemil Usta sezonunda hasret Cuma günü sona eriyor.

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig Cemil Usta sezonunda hasret Cuma günü sona eriyor. Ligin 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden başladı. Hafta sonunu izinli geçiren ve dünden itibaren yeniden çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarını pür dikkat sürdürüyor.
Dün çift idman yapan bugün de teknik taktik ağırlıklı çalışacak olan sarı kırmızılılar, 11 Haziran Perşembe günü yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

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Kayseri Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:42
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gökkent Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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