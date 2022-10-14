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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor ile Galatasaray Süper Lig tarihinde 53. randevuda!

14.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçta, hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Teknik direktör Okan Buruk'un çalıştırdığı Sarı Kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor ile Galatasaray Süper Lig tarihinde 53. randevuda!

Kayserispor Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Karşılaşma UEFA'nın 4 yıldızlı stadyumlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette "Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor Galatasaray maçı 14 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşlaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ve beIN Connect'te canlı olarak ekrana gelecek.

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