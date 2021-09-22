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Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

22.09.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kadir Has Stadyumu'nda İstanbul ekibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Geride kalan 5. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor 7 puan topladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Galatasaray maçı saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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