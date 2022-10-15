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Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

15.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray 8. haftadaki Adana Demirspor maçına göre 3 değişiklikle sahada yer aldı - Kayseri ekibi önceki HangiKredi Ümraniyespor maçının 11 ile sahaya çıktı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray takımı, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını bay geçmişti.

- Yukatel Kayserispor önceki maçın 11 ile sahaya çıktı

Kayserispor teknik heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'ini sahaya sürdü.

Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic ilk 11 ile başladı.

Yukatel Kayserispor yedek kulübesinde Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Thiam, Bertolacci yer aldı.

İki takım sahaya birlikte, "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı pankart ile çıktı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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