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Kayserispor galibiyete hasret

25.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, ligde oynadığı son 8 maçını kazanamadı. Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor’da galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Bu maçlarda 4 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı.

Kayserispor galibiyete hasret

Küme düşme hattının hemen üzerine yer alan Kayserispor, son 8 maçında Galatasaray, Karagümrük, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 8 maçında 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

KAYSERİSPOR'UN OYNADIĞI SON 8 MAÇTA ALDIĞI SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

30.Hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3
31.Hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0
32.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
33.Hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1
34.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1
35.Hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0
36.Hafta Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2
37.Hafta Beşiktaş-Kayserispor 3-1

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Kayserispor
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