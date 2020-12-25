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Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 17:11 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 14.

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 14. haftasında dün evinde İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 olan Hes Kablo Kayserispor, ligin 15.haftasında Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kayserispor Tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor maçında on birde oynayan oyuncular yenilme çalışmaları yaparken diğer oyuncular ise sahada topla çalıştılar. Sarı-Kırmızılılar bugün yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak olan Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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