SPOR
  4. Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.

GUSTAVO CAMPANHARO KİMDİR?

Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya’nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya’da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya’nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı. Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Kayseri'ye Portekizli orta sahaKayseri'ye Portekizli orta saha
Kayserispor Mario ile anlaştıKayserispor Mario ile anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo Kayserispor Spor Toto Süper Lig Gustavo Campanharo

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna kattı

Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna kattı

Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası

Fenerbahçe'den Ben Arfa bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayserispor'da iki transfer

Kayserispor'da iki transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Kayserispor'dan flaş transfer açıklaması! Mensah...

Süper Lig ekibinde 6. ayrılık

Süper Lig ekibinde 6. ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Kayserispor, Gustavo ile anlaştı

Kayserispor, David Simao ile anlaştı

Kayseri'ye Portekizli orta saha

Kayserispor Mario ile anlaştı

Kayserispor Mario ile anlaştı

Kayserispor'da 3 transfer birden!

Kayserispor'da 3 transfer birden!

Prosinecki: Başkan Berna Gözbaşı ile beraber büyük işler başaracağız

'Berna Gözbaşı ile beraber büyük işler başaracağız'

Kayserispor Muris Mesanovic'i transfer etti! | Muris Mesanovic kimdir?

Kayserispor'a Boşnak golcü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.