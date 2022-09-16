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Kayserispor Hatayspor'u 4-0 mağlup etti! Hatayspor galibiyete hasret

16.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor olurken, Hatayspor'un galibiyet hasreti sürdü. İşte Hatayspor Kayserispor mücadelesine dair detaylar...

Kayserispor Hatayspor'u 4-0 mağlup etti! Hatayspor galibiyete hasret

Süper Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor olurken, ligin başından bu yana 3 puan alamayan ev sahibi ekip Hatayspor'un galibiyet hasreti sürdü.

Kayserispor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Mensah ve 44. dakikada Cardoso, 87'de Bertolacci ve 90'da bir kez daha penaltıdan Gavranovic kaydetti. Bu skorla Hatayspor 1 puanda kalırken, Kayserispor puanını 12'ye yükseltti.

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak, Hatayspor ise Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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