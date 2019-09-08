Kayserispor hazırlık maçında Adanaspor'u 4-1 yendi

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta, Adanaspor ile karşılaşan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman bütün futbolcularına şans verdi. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Bilal Başaçıkoğlu ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 26'ncı dakikada Paul Georges Ntep ile farkı 2'ye çıkardı.
33'üncü dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, Ganalı futbolcusu Mensah'ın golüyle farkı açtı. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Kayseri ekibi, Adanasporlu Eren Keleş'in 68'inci dakikada attığı gole engel olamadı: 3-1. 81'inci dakikada Ziya Alkurt ile 1 gol daha bulan Kayserispor, müsabakayı 4-1'lik sonuçla kazandı. Kayserispor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
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