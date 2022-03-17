YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor iki kulvarda da başarılı olmak istiyor

Kayserispor iki kulvarda da başarılı olmak istiyor

17.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı: "Kayserispor, bu sene inşallah kupayı da alacak ligde de daha üst sıralarda yer alacak. Bunu başarmak için hem takım hem de yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz" - "Hocamız takımı daha da yukarılara taşımak için elinden geleni yapıyor. Yönetim olarak buna şahidiz"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, yarı finalist oldukları Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Spor Toto Süper Lig'de en iyi sonuçları almak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 3 maçta aldıkları mağlubiyetlerin takımın durumunu yansıtmadığını ve bu sıkıntılı dönemin geçici olduğunu belirtti.

Peş peşe gelen yenilgilerin camiada üzüntü yarattığını aktaran Gözbaşı, bu durumu dönemsel şanssızlık olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Olumsuz durumu tersine çevirmek için teknik ekip ve yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Gözbaşı, "Var gücümüzle hedeflediğimiz yere doğru gidebilmek için ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz." dedi.

Gözbaşı, Kayserispor'un her geçen gün daha iyi yerlere gelmek için olumlu sinyaller verdiğini de vurguladı.

- "Üzerimizdeki şanssızlığın kırılacağını düşünüyorum"

Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile zorlu bir maça çıkacaklarına değinen Onur Gözbaşı, "Kayserispor, bu sene inşallah kupayı da alacak ligde de daha üst sıralarda yer alacak. Bunu başarmak için hem takım hem de yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Üzerimizdeki şanssızlığın bu hafta kırılacağını düşünüyorum. Bunun ardından milli araya gireceğiz. Bu arayı da iyi değerlendirip, yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

- "Hocamız takımı daha da yukarılara taşımak için elinden geleni yapıyor"

Gözbaşı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımın başına geçmesiyle Kayserispor'da son yıllarda yaşanan teknik adam istikrarsızlığının sona erdiğini kaydetti.

Karaman'ın kendisini kanıtlamış, deneyimli bir teknik adam olduğunu vurgulayan Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Hocamızla güzel sonuçlar alıyoruz. Fotoğrafın bütününe bakacak olursak koronavirüsün futbolu etkilediği bir dönemdeyiz. Ona rağmen Kayserispor şu anda kupada yarı finalist ve ligde de ilk 10'da yer alıyor. Hocamız takımı daha da yukarılara taşımak için elinden geleni yapıyor. Yönetim olarak buna şahidiz. Teknik heyetimiz sezon başında yeni kurulan takımla ilgili ne yapılması gerekiyorsa o konuda maksimum çabayı gösteriyor. Biz de buna inanıyoruz."

Gözbaşı, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın Avrupa vizyonunu ortaya koyduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarı güzel günlerin beklediğini dile getirerek, "Enteresan sonuçların alındığı bir sezonu yaşıyoruz. Sadece birazcık sabır diyoruz. Öncelikli hedefimiz daha istikrarlı ve daha sürdürülebilir, toplumla ve gençlerle daha etkileşim halinde olan bir Kayserispor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Eskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurduEskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurdu
Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıŞehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Mart Perşembe

Alparslan Eczanesi
Kocasinan
Nuh Naci Merkez Eczanesi
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi
Melikgazi
Sıhhat Eczanesi
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Bahçelievler Eczanesi
Talas
Balım Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.