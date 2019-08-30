Kayserispor kaleci transfer etti

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe alt yapısından kaleci Umut Eren Tunç ile anlaştı. 4 yıldır Fenerbahçe alt yapısında bulunan Kayserili kaleci ile profesyonel futbolcu mukavelesi yapıldı.
17 yaşındaki kaleci Umut Eren ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Umut Eren, Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor, İncesu Erdemspor takımından sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.
Sarı Kırmızılı takım bu sezon kaleci Hakan Arıkan, İsmail Çipe ile anlaşmıştı. Umut Eren’in hem U17 hemde U19 kategorilerine forma giyecek
Ve Alexis resmen Inter'de!
Trabzon kaybetse de gruplara kaldı!
G.Saray'ın rakiplerini tanıyalım
G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!
Dirar Trabzon maçından umutlu
Lewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosu
Beşiktaş Medel'in boşluğunu doldurdu! Anlaşma tamam
Adil Rami'den taraftara mesaj
Beşiktaş'ta ayrılık!
Fikret Orman yeniden başkan seçildi
Bursaspor transfer yasağını kaldırdı
Altınordu’da transfer
F.Bahçe'de çifte ayrılık! 1. Lig'e gittiler
Karaman avantaja rağmen temkinli
Cengiz'den derbi yorumu
Okuyucu Yorumları 0 yorum