Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, kendisine makyaj yaptırdı

Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, sakatlığından ötürü gittiği ülkesi Portekiz'den koronavirüs salgını nedeniyle dönememişti. Sosyal izolasyon sürecini evde ailesiyle birlikte geçiren Lopes, sıkılınca 5 yaşındaki kızının kendisine makyaj yapmasına müsaade etti.
Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Lopes'in kızı, babasının önce göz kapaklarını ardından dudaklarını boyadı ve son olarak da yüzüne makyaj malzemeleri sürdü.
Fenerbahçe ile 12 Haziran 2020 Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım kaptanı Lopes'in, ne zaman Kayseri'ye gelip çalışmalara katılacağı ise belli değil.
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