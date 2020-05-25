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Kayserispor kaptanı Silviu Lung: "Çifte bayram yaşamak istiyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.05.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, bu sezon çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.Covid-19 virüs salgını nedeniyle son 8 haftası 12 Haziran tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig’de kümede kalma hedefi olan Hes Kablo Kayserispor takımı, çalışmalarını sürdürüyor.

Kayserispor kaptanı Silviu Lung: "Çifte bayram yaşamak istiyoruz"

Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung, bu sezon çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.
Covid-19 virüs salgını nedeniyle son 8 haftası 12 Haziran tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Süper Lig’de kümede kalma hedefi olan Hes Kablo Kayserispor takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli 8 müsabakaya çıkacak olan sarı kırmızılı takımda kaptanlık pazu bandını taşıyan isimlerden olan Silviu Lung, toplayacakları puanlar ile başarıya ulaşacaklarını söyledi. Kayserispor camiasının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Silviu Lung, 8 haftalık maç periyodundan sonra bir bayram daha yaşayacaklarını söylüyor. Kayserispor kaptanı Lung, "Türk, Müslüman takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, Kayseri insanının bayramı kutlu olsun. Umarım ikinci bayramı 8 maç sonrasında hep birlikte coşkuyla kutlarız. Kayserispor hedefe ulaşınca hep beraber mutlu olacağız. Bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.

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Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
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Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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