Kayserispor-Karagümrük maçını Alper Ulusoy yönetecek

Hes Kablo Kayserispor İle Fatih Karagümrük arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 10. hafta karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Ligin 10. haftasında 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda saat 19.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy’un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

