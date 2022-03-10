Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz