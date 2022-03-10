YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

10.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, 13 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısıİstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandıİstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
12:53
İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Mart Cumartesi

Bilal Eczanesi
Kocasinan
Haseki Eczanesi
Kocasinan
Reyhan Eczanesi
Melikgazi
Taşhan Eczanesi
Kocasinan
Yaşam Eczanesi
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Erkekler cephede! Rus kadın askerler rekabete girdi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Bu belirtiler varsa hemen doktora gidin

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.