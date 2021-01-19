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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

19.01.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

"Tüm Kayserispor camiasına bu güzel 3 puan hayırlı uğurlu olsun"

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettikleri Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek elde ettikleri galibiyeti, tüm sarı-kırmızılı camiaya armağan ettiklerini ve güzel günlerin şimdi başladığını söyledi.

Tokgöz, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maç sonrası, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarını belirtti.

Takıma ve oyunculara güvendiklerinin altını çizen Tokgöz, "Maçtan önce 'inandık, bu maçı alacağız' diye bir tweet atmıştım. Biliyorsunuz maçtan önce iddialı konuşmak kolay değildir. Bu ancak bir takıma güvenerek oyunculara güvenerek olur. Ben 2 gündür takımımızda, oyuncularımızda, ekibimizde bu inancı, bu hırsı gördüm. Bu maçı alacağımıza o kadar emindik ki, hiçbir şüphemiz yoktu. Allah'a çok şükür her şey istediğimiz gibi gitti. Bundan sonrada yeni transferlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın takıma büyük emek verdiğini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Buradan bu takım için özveriyle, en kötü gününde, her zaman çabasını gösteren elinden gelen her şeyi yapan Berna Gözbaşı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. O ve yönetimimiz bu transfer tahtasının açılmasında çok büyük rol oynadı. Türkiye'de kaç başkan sayılır bilmiyorum ama Berna Gözbaşı bu konuda tektir. Emeği, sevgisi ve özverisi için ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu maç ona hediyemiz olsun. Herkese bütün camiamıza burada olmayan taraftarımıza armağanımız olsun. Hepsi maç izlemeyi çok özledi. İnşallah çok yakın zamanda da onlar stada gelecek ve bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Tüm Kayserispor camiasına bu güzel 3 puan hayırlı uğurlu olsun. En güzel günler şimdi başlıyor."

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