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Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de bulunan 18 takım arasında en çok gol yiyen takım oldu.Süper Lig 2019-2020 sezonunda 21.hafta geride kalırken Hes Kablo Kayserispor, ligin en kötü averajına sahip, en çok gol yiyen takımı oldu.

Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de bulunan 18 takım arasında en çok gol yiyen takım oldu.
Süper Lig 2019-2020 sezonunda 21.hafta geride kalırken Hes Kablo Kayserispor, ligin en kötü averajına sahip, en çok gol yiyen takımı oldu. Süper Lig’de oynadığı 21 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 13 yenilgi elde ederek topladığı 12 puanla son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, 21 gol atarken kalesinde ise 54 gol gördü. Ligin en çok gol yiyen takımı olan Kayserispor -33 averaja sahip. Hes Kablo Kayserispor, bu sezon Trabzonspor’dan 6 gol, Alanyaspor’dan 5 gol yerken Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında da kalesinde 4’er gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor’dan sonra ligde en çok gol yiyen takımlar Kasımpaşa (46 gol) ve Gençlerbirliği (39 gol) görülüyor.

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Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
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