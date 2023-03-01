Kayserispor maçın hazırlanan Fenerbahçe'nin son idmanında herkes aynı soruyu sordu! Arda Güler nerede? Sebebi sonradan ortaya çıktı

Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada topladığı 48 puanla lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, ligin 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

ARDA İDMANA KATILMADI

Sarı-Lacivertliler'de gerçekeştirilen antrenmada Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalarken, genç yıldız Arda Güler'in katılmaması herkesi korkuttu.

SEBEBİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in antrenmana katılmama sebebi ise sonradan öğrenildi. Genç oyuncunun gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

MAÇ 4 MART'TA

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

