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Kayserispor maçın hazırlanan Fenerbahçe'nin son idmanında herkes aynı soruyu sordu! Arda Güler nerede? Sebebi sonradan ortaya çıktı

01.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürürken, gerçekleştirilen antrenmanda Arda Güler'in yer almaması herkesi korkuttu. İşte detaylar...

Kayserispor maçın hazırlanan Fenerbahçe'nin son idmanında herkes aynı soruyu sordu! Arda Güler nerede? Sebebi sonradan ortaya çıktı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada topladığı 48 puanla lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, ligin 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

ARDA İDMANA KATILMADI

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Sarı-Lacivertliler'de gerçekeştirilen antrenmada Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalarken, genç yıldız Arda Güler'in katılmaması herkesi korkuttu.

SEBEBİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

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Arda Güler'in antrenmana katılmama sebebi ise sonradan öğrenildi. Genç oyuncunun gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

MAÇ 4 MART'TA

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Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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