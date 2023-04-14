Kayserispor maçına saatler kala karar! Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk'un önüne yeni sözleşmeyi önüne koydular... Bitti bu iş!

Sezon başında Galatasaray yönetimi kötü gidişatın ardından takımı Okan Buruk'a emanet ederken, genç teknik adamın takımın başına gelmesiyle Galatasaray işler bambaşka bir hal almıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın başına geçen Okan Buruk, yaklaşık 6 aylık bir süreçte önceki sezonun izlerini tamamen silerken, taraftarın da yüzünü güldürmeye devam ediyor.

1 MAÇ DAHA KAZANIRSA...

Sahasında son 9 lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray'ın hocası Okan Buruk da ligin 29'uncu haftasında oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde efsaneler arasına katılmak için kulübede olacak. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabilmişti.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Takvim'in haberine göre; Okan Buruk'un bu başarılı performansı sonrası Sarı-Kırmızılı kulüpten bu sezon 17 milyon TL kazanan Buruk, opsiyon devreye girdikten sonra gelecek sezon 20 milyon TL gelir elde edecek. Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde kademeli olarak artacak olan Buruk'un geliri 30 milyon TL'ye kadar ulaşacağı öne sürüldü.

BÜYÜK MAÇ KAYBETMEDİ

Takıma geldiği günden bu yana büyük maç kaybetmeyen Okan Buruk ve ekibi şampiyonluk yarışını önde götürürken kupaya en yakın aday olarak görülüyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin aldığı bu karar taraftar nezdinde de sevinçle karşılandı.

