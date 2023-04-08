Kayserispor maçında Jesus sahada zor tutmuştu! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe taraftarına isyan etti... "Bunları hak etmiyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe'de karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, oyuna girdiği esnadan itibaren her topla buluştuğunda taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar yalnızca İrfan Can'a değil Arao, Altay, Valencia gibi isimlere de tepki gösterirken, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber İrfan Can Kahveci direkt soyunma odasına yöneldi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise tüm takımın sahada kalmasını istedi.

SAHADA ZOR TUTTU

Tribünle takımın arasındaki buzları eritmek için iki tarafı birbirine alkışlatmak isteyen Jesus, İrfan Can Kahveci'yi sahada zor tuttu. Oyuncusuna sarılan ve kulağına bir şeyler söyleyen Jesus, İrfan'ı orta sahaya getirdi. Fenerbahçe'de tribünler tarafından tepki gören İrfan Can Kahveci, gelen tepkilere isyan etti.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen İrfan Can'ın tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirinden gözyaşı döken İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Bunları hak etmiyorum" dediği ifade edildi.

