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Kayserispor Manzala ile anlaştı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılı takım, Fransa'da forma giyen Harrison Manzala ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor Manzala ile anlaştı

6 Mart 1994 doğumlu olan hem Fransa hem Kongo vatandaşı olan Harrison Manzala ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Harrison Manzala'nın menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Son olarak Fransa'nın LeMans takımında forma giyen sağ açık oyuncusu Manzala'nın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

HARRİSON MANZALA KİMDİR?

Tam adı Harisson Manzala Tusumgama. 6 Mart 1994 doğumlu. Orta saha, sağ açık mevkiinde oynuyor ve 1,77 cm boyunda. Hem Fransa hem Kongo vatandaşı.

Fransa'nın Le Havre, Amiens, Angers ve le Mans FC takımlarında oynadı.149 resmi maçta 19 gol atarken 11 sarı kart 1 kırmızı kart gördü. Geçen sezon Le Mans FC forması ile Fransa 2.Ligi'nde 12 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

(İHA)

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