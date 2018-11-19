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Kayserispor: Mensah için Beşiktaş'la görüşmedik, o bizimle olmaktan mutlu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah’ı kadrosuna katmak için Beşiktaş’ın Atletico Madrid ile anlaştığı iddialarına Kayserispor’dan cevap geldi. Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, ''Mensah sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz. Beşiktaş ile bu konuda bir temasımız olmadı'' dedi.

Kayserispor: Mensah için Beşiktaş'la görüşmedik, o bizimle olmaktan mutlu

Bu sezon Kayserispor forması altında başarılı maçlar çıkartarak dikkat çeken Bernard Mensah için Beşiktaş'ın bonservisinin bulunduğu İspanyol Kulübü Atletico Madrid ile anlaştığı iddiaları üzerine Kayserispor’dan Basın Sözcüsü Orhan Taşçı açıklama yaptı.

Mensah ile ilgili olarak Beşiktaş ile bir temaslarının olmadığını dile getiren Orhan Taşçı, ''Mensah sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz. Bu konuda Beşiktaş ile hiçbir temasımız olmadı. Biz Mensah’tan, Mensah da bizden memnun'' dedi.

Bonservisi La Liga takımlarından Atletico Madrid’de bulunan Ganalı oyuncu, sezon başında bir yıllığına kiralık olarak Kayserispor’a imza atmış ve bu sezon takım ile birlikte 12 maça çıkmıştı.

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Beşiktaş Kayserispor bernard mensah

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