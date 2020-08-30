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Kayserispor Muğdat Çelik ile anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.08.2020 16:17 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK forması giyen Muğdat Çelik’i renklerine bağladı.Hes Kablo Kayserispor bir transfer daha yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK forması giyen Muğdat Çelik’i renklerine bağladı.
Hes Kablo Kayserispor bir transfer daha yaptı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki Muğdat Çelik ile anlaştı.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Muğdat Çelik, Kayseri’ye gelerek anlaşmaya vardı ve takıma katıldı. Hem forvette hem de kanatlarda oynayan tecrübeli futbolcu, kendini için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yapıp sonrasında takımla birlikte çalışacak.
Muğdat Çelik geride kalan sezon 5 müsabakada toplam 22 dakika oynadı. Bir önceki sezon ise 10 müsabakaya çıkan ve toplam 276 dakika forma giyebilen Muğdat, uzun yıllar Akhisarspor, Balıkesirspor, Nazilli Belediyespor gibi takımlarda da oynadı.

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