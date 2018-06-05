Kayserispor Sakıb Aytaç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen sol bek Sakıb Aytaç'ı transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre savunmanın solunda görev yapan 26 yaşındaki Sakıb Aytaç ile 2 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Sakıb ile gelecek hafta resmi sözleşmenin imzalanması planlanıyor.

Tavşanlı Linyitspor'dan 2014 yılında Antalyaspor'a transfer olan Sakıb, kırmızı-beyazlıların formasını 4 sezon terletti.

