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Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı

02.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor, Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da ayrılık. Sarı-kırmızılı takım, kaptanı Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

Sapunaru bugün gece Kayseri’den ayrılarak ülkesine dönecek ve yeni takımı ile sözleşme imzalayacak. Cristian Sapunaru Hes Kablo Kayserispor forması İle 105 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Cristian Sapunaru yaptığı açıklamada, "Kayserispor ailesine selam olsun. Veda zamanı geldi, ama sizi asla unutmayacağım. Bu kulüp için elimden gelenin iyisini sunmaya çalıştım. Tutku ve özveriyle dolu harika yıllar geçirdim. Gerek takıma, gerek bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ayrılık zor ama hayat devam ediyor ve tanıştığım güzel aile ile kalmanızı istiyorum. Bu takımın bir parçası olduğum için şanslıydım. Bu takımın muhteşem taraftarına sahip olduğum, tüm meslektaşlarıma ve daha fazla hatıra olan arkadaşlarıma her gün yanımızda olan harika insanlara, personele, çalışmaktan zevk aldığım herkese sonsuz teşekkür ederim. Şimdi eve gitme zamanı ve umarım yakında tekrar görüşmek üzere" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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