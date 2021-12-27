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Kayserispor, Sivasspor'un 5 maçlık serisine son verdi

27.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Sivasspor'u ağırlayan Kayserispor, 23 dakikada bulduğu üç golle sonuca ulaştı.

Kayserispor, Sivasspor'un 5 maçlık serisine son verdi

Süper Lig'de 19. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 17. dakikada Mario Gavranovic, 23. dakikada Mamet Thiam kaydetti.

5 HAFTA SONRA KAYBETTİLER

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Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, 16. lig maçında 9. golüne ulaşırken, 4. asistini yaptı.

Ligde iki maç sonra kazanan Yukatel Kayserispor puanını 24'e yükseltti. Beş hafta sonra kaybeden Demir Grup Sivasspor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Yukatel Kayserispor, Altay'ı ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding konyaspor deplasmanına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Sivasspor
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