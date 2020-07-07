YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 25 hafta sonra küme düşme hattının üzerine çıktı.Süper Lig’de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı.

Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 25 hafta sonra küme düşme hattının üzerine çıktı.
Süper Lig’de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı. Ligin ilk 5 haftası sonrasında küme düşme hattının içerisine giren ve uzun bir süre son 3 takım arasından çıkamayan Hes Kablo Kayserispor, sahasında Beşiktaş’ı mağlup ederek küme düşme hattının üzerine çıktı.
Ligin ikinci yarısında sahasında mağlup olmayan ve oynadığı son 3 maçta 9 puan toplayarak 31 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, puan tablosunda 14.sıraya yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.