Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 1,5+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi.

Petrescu, kulüp tesislerinde düzenlenen törende, kendisini 1,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza törenine katılan kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sezona şanssızlıklarla başladıklarını belirtti.

Gözbaşı, bir çok şeyin istedikleri gibi gitmediğine dikkati çekerek, "Bazen iyi kadro kursanız da teknik direktör konusunda şanssızlıklar yaşanıyor. Geçen sene yaptığımız 3-4 teknik direktör değişikliğini bu sene yaşamak istemiyorduk. Hatta ilk hoca gönderen kulüp de olmak istememiştik. Maalesef bu sene de şanssızlıklar yaşadık. İlk önce istenilen futbolu göremedik. Daha sonra istediğimiz puanları alamadık ve değişikliğe gitmek zorunda kaldık." dedi.

Kayserispor'un hedefleri olan bir kulüp olduğuna vurgu yapan Gözbaşı, şöyle konuştu:

"Geçen sene ligden düşme tramvasını çok yaşadık. Bu sene yaşamak istemedik. Verdiğimiz emeklerle takımın çok daha iyi yerlere gelmesi gerekiyordu. Bu nedenle hoca seçerken çok dikkatli davrandık. Dan Petrescu gibi bizi hedeflerimize ulaştıracak bir isimle anlaşma yoluna gittik. Petrescu, zor durumda olan takımları üst sıralara taşıyan bir hoca olması, kariyeri boyunca 1,81 gibi puan ortalaması olması nedeniyle tercihimizde birinci sırayı aldı. Hocamızla sonuncu sıradayken irtibat kurdum, bu yüzden ikna etmek biraz zor ve duygusal oldu."