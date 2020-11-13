Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'a yeni bir başlangıç için geldiğini belirterek, "Kayserispor'u hakettiği yere getireceğiz." dedi.

Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız." diye konuştu.

Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.

Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım." dedi.

Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti: